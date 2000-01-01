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+7 (812) 248-88-88
E-mail: D-marketmail@yandex.ru
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POS-материалы
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запустили сухое горючее в новой упаковке- пластиковой колбе
Наш магазин в Санкт- Петербурге
Наш магазин в Санкт- Петербурге
+7(812)-248-88-88
D-marketmail@yandex.ru
М: Политехническая

Адрес: 194223 Санкт-Петербург г. Курчатова ул. Дом 9

Время работы: 

Понедельник с 9:00 до 21:00
Вторник с 9:00 до 21:00
Среда с 9:00 до 21:00
Четверг с 9:00 до 21:00
Пятница с 9:00 до 21:00
Суббота с 10:00 до 20:00
Воскресенье с 10:00 до 20:00

Заказы через сайт принимаются круглосуточно!

Наши плюсы
Широкий ассортимент
Широкий ассортимент

Предлагаем большой выбор СРЕДСТВ ДЛЯ РОЗЖИГА. Знаем всё о розжиге предложим лучшее!

Лучшие цены
Лучшие цены

Работаем на прямую с проверенными поставщиками. Мы рады предоставить нашим покупателям самые низкие цены на товары!

Контроль качества
Контроль качества

Контролируем качество – от поставщика до полки. Для хранения используем самое современное оборудование.

Скидки и подарки
Скидки и подарки
Регулярно проводим акции и розыгрыши призов среди наших покупателей. Гибкая система скидок.
ОТЗЫВЫ
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
  • POS-материалы
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