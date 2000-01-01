Наш магазин в Санкт- Петербурге
Наш магазин в Санкт- Петербурге
М: Политехническая
Адрес: 194223 Санкт-Петербург г. Курчатова ул. Дом 9
Время работы:
|Понедельник
|с 9:00 до 21:00
|Вторник
|с 9:00 до 21:00
|Среда
|с 9:00 до 21:00
|Четверг
|с 9:00 до 21:00
|Пятница
|с 9:00 до 21:00
|Суббота
|с 10:00 до 20:00
|Воскресенье
|с 10:00 до 20:00
Заказы через сайт принимаются круглосуточно!
Наши плюсы
Широкий ассортимент
Предлагаем большой выбор СРЕДСТВ ДЛЯ РОЗЖИГА. Знаем всё о розжиге предложим лучшее!
Лучшие цены
Работаем на прямую с проверенными поставщиками. Мы рады предоставить нашим покупателям самые низкие цены на товары!
Контроль качества
Контролируем качество – от поставщика до полки. Для хранения используем самое современное оборудование.
Скидки и подарки
Регулярно проводим акции и розыгрыши призов среди наших покупателей. Гибкая система скидок.
ОТЗЫВЫ